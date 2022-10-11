ФСБ задержала еще двух боевиков из банд Шамиля Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемых в посягательстве на жизнь военнослужащих, вооруженном мятеже и участии в банде.

Граждане России Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов задержаны в Ставропольском крае и Томске.

Следствие считает их причастными к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО России у станицы Червлённая и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт в Чечне.

Елманбетов уже арестован судом, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее Следственный комитет РФ и ФСБ сообщили о задержании еще двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.