11 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала еще двух боевиков из банд Шамиля Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемых в посягательстве на жизнь военнослужащих, вооруженном мятеже и участии в банде.

Граждане России Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов задержаны в Ставропольском крае и Томске.

Следствие считает их причастными к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО России у станицы Червлённая и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт в Чечне.

Елманбетов уже арестован судом, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее Следственный комитет РФ и ФСБ сообщили о задержании еще двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Теги: банда Шамиля Басаева, боевики



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