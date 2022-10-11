11 Октября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба Кремля

Перемирие должно быть заключено между Россией и США, а не Россией и Украиной – премьер Венгрии

Достижение перемирия на Украине может быть достигнуто в результате переговоров Москвы и Вашингтона, а не Москвы и Киева, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, позиции которого считаются пророссийскими.

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", - заявил Орбан в интервью немецкому политическому журналу "Цицерон".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Владимиром Путиным и его администрацией. При этом в Москве готовы вести переговоры с Зеленским, если тот изменит позицию. Также Кремль заявлял о готовности к переговорам с Белым домом. Так, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что власти РФ рассмотрят возможность встречи Путина с Джо Байденом на саммите G20 в ноябре, если такое предложение поступит.

Теги: перемирие, москва, вашингтон, виктор орбан



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