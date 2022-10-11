11 Октября 2022
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Фото: Накануне.ru

В двигателях двух самолетов авиакомпании "Ямал" обнаружили камни

В тюменском аэропорту "Рощино" во время подготовки к вылету в двигателях двух самолетов авиакомпании "Ямал" обнаружены камни. Об этом сообщает telegram-канал "Aviaincident", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне.

"При подготовке ВС RRJ-95 для выполнения рейса, находящемся на стоянке МС N31, во входном и выходном устройстве обоих двигателей обнаружены посторонние предметы (камни). На ВС CRJ-200 находящемся на МС N32, во внешнем контуре обоих двигателей также обнаружены посторонние предметы (камни). ВС отстранены от эксплуатации для проведения оценки их технического состояния", - говорится в сообщении.

Перевозчик пока никак не прокомментировал ситуацию.

Теги: Ямал, авиакомпания, самолет, камни, двигатели, рощино



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