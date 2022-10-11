Принципы, предложенные украинцами в марте, нас устраивали - Лавров

Москва не исключает проведения переговоров со сторонами, заинтересованными в урегулировании украинского конфликта. Это может быть и Зеленский, и Байден.

"Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации, на принципах предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут".

"Не исключаю, что Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит - зависит от его настроений и указаний с Запада", - добавил министр.

Лавров считает ложью заявления, что Москва не отвечает на предложения о переговорах, просто "никаких серьезных предложений от США для переговоров по Украине Россия не получала".

Министр добавил, что если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, "мы его рассмотрим".

Ранее президент США не исключил, что встретится с российским коллегой на полях саммита G20 в ноябре.