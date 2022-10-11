FP: Украина хочет стать официальным "другом НАТО"

Украинский режим совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном разработал новый договор о безопасности между правительствами западных стран и Украиной, частично смоделированный по образцу отношений правительства США с Израилем. Об этом пишет Foreign Policy.

Расмуссен на прошлой неделе посетил Вашингтон, чтобы заложить основу для представления плана. Он предусматривает обеспечение юридически обязательных гарантий безопасности для Украины со стороны коалиции западных стран и направлен против России. Расмуссен охарактеризовал договор как формальную фиксацию той поддержки, которую Запад уже оказывает Киеву.

Бывшие официальные лица США и европейские дипломаты, ознакомившиеся с проектом, поддержали саму идею, но разделились во мнениях относительно того, сможет ли документ ее решить.

"Все признают, что в будущем Украина нуждается в кодификации некоторых обязательств. Это каким-то образом должно быть меньше, чем статья 5 [устава НАТО о коллективной обороне], но больше, чем Будапештский меморандум", - сказал высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

В США хотят закрепить обязательную поддержку Украины, хотя признают, что будущие администрации могут ее пересмотреть. Бывший посол США в НАТО и спецпредставитель по Украине Курт Волкер считает, что нужно втягивать Украину в НАТО, а не останавливаться на промежуточном варианте.

В НАТО Украине пока отказывают в членстве, поэтому Киев хочет закрепить защиту со стороны Запада каким-то другим договором.