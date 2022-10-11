11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Происшествия Крым
Фото: t.me/kovitidi

Крымский мост оказался слабо защищен от терактов – сенатор

Хотя Крымский мост защищен от воздушных и морских атак, его защита от террористических актов оказалась слабой, констатировала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Раньше мы говорили, что [мост защищен] от внешнего воздействия - система противовоздушной обороны достаточно сильная, под водой охраняется мост, с воздуха - но в плане противотеррористических актов оказалась более слабая защита. Мы должны признать свои ошибки, это серьезный просчет. Работа над ошибками проведена, все возможные лазеечки устранены", - заявила журналистам Ковитиди.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, на автомобильной части работают две полосы из четырех.

Теги: крымский мост, теракт, ольга ковитиди



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