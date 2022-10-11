11 Октября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области стартуют процедуры открытых конкурсов на строительство мусороперерабатывающих комплексов

С 13 октября 2022 года начнется прием заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов, расположенных на левом и правом берегу Новосибирской агломерации. 

«Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов. Прием заявок начинается с 13 октября этого года», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции. 

На каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы. Это условие было выработано ранее правительством Новосибирской области совместно с депутатами Законодательного Собрания региона. Открытые конкурсы позволят привлечь к участию максимальное количество субъектов рынка, в том числе новосибирские предприятия, что будет способствовать развитию конкуренции и отрасли переработки отходов в Новосибирской области. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсных предложений участников будет осуществляться публично в сроки и месте определенные конкурсной документацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Проект мусороперерабатывающего завода(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Постановлениями правительства Новосибирской области, установлены существенные условия проектов. Срок создания Левобережного комплекса составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения, общая проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера определен в размере не более 3 млрд 240 млн рублей. В свою очередь, правобережный комплекс должен быть построен также за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения по этому объекту аналогичный – 25 лет. Проектная мощность объекта на уровне 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера должен составить 3 млрд 480 млн рублей. 

Как подчеркнул Денис Архипов, максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, т.е. большая часть поступающих на объекты отходов будет перерабатываться.  
При этом, проектом концессионного соглашения не предусматривается использованием бюджетных средств на этапе создания объектов. 

Теги: мусороперерабатывающие комплексы, концессионные соглашения, переработка отходов



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