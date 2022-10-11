350 общественных пространств и шесть проектов-победителей - практики благоустройства реализуются в Новосибирской области

Возможности увеличения количества многофункциональных общественных пространств, реализуемых в малых городах и поселках, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обсудили в ходе семинара-совещания представители региональных и муниципальных органов власти, архитекторы и проектировщики Новосибирской области.

«В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» мы уже обустроили более 350 общественных пространств в нашем регионе. При этом, шесть проектов из пяти городов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и смогли создать новые многофункциональные пространства, ставшие любимыми местами досуга жителей. Поэтому необходимо как можно большему количеству малых городов и исторических поселений в этом конкурсе участвовать», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в 2019 году был реализован проект-победитель Всероссийского конкурса в городе Тогучин «Строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера по улице Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью».

В 2020-2021 годах были реализованы три проекта победителя Всероссийского конкурса: «Формирование территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в городе Карасук; благоустройство и озеленение центральной площади г. Куйбышева, общественное пространство по улице Переездный переулок в городе Купино. В 2022 году во Всероссийском конкурсе одержали победу два проекта из Новосибирской области: «Новособорная площадь на аллее искусств» в городе Купино и «Благоустройство общественного пространства центральный парк по улице Пролетарская, 77А в городе Черепаново». Эти проекты будут реализованы в 2023 году.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе муниципальные образования могут получить до 70 млн рублей федеральных средств на обустройство общественных пространств. Правительство Новосибирской области также выделяет на такие проекты финансирование, что позволяет создавать масштабные, сложные объекты.