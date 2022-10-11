Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военком Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о якобы увеличении числа мобилизованных, которая распространяется в соцсетях. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По его словам, увеличение числа мобилизованных, так же, как и полная мобилизация, не планируется.

"Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет", - заявил Авдонин.

Он добавил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сейчас проводится "замена ошибочно призванных граждан".