В КГБ Белоруссии назвали дату переломного момента в ходе СВО

Переломный момент в спецоперации в Украине может наступить в ноябре – феврале, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период от ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - сказал Тертель во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом, его цитирует БелТА.

Напомним, частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Предстоит призвать 300 тыс. россиян, служивших в армии, имеющих определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.