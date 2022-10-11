Под осенний призыв попадет более 700 парней из Екатеринбурга

В ближайший осенний призыв в армию должны отправиться 736 призывников из Екатеринбурга. Об этом сегодня на заседании гордумы заявил председатель Комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин.

Призывная кампания продлится с 1 ноября по 31 декабря и общее задание для уральской столицы - это 736 человек. При этом в мэрии отметили, что с каждым годом число призывников становится все меньше. Так, прошлой осенью план был рассчитан на 741 человека, при том, что за год до этого в армию должно было отправиться 1 тыс. человек.

Напомним, что в ближайший осенний призыв в армию отправится более 3 тыс. свердловчан. При этом "срочники" не имеют отношения к спецоперации на Украине, а потому не будут привлекаться в ряды мобилизованных.