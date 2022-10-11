11 Октября 2022
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Первый эшелон с мобилизованными тюменцами отправился на полигоны и учебные центры Южного военного округа

Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко пожелал резервистам военной удачи и вернуться домой с Победой.

"Мы постарались дать вам новые знания и умения плюсом к тем навыкам, которые вы получили в рядах советской или российской армии. Мы постарались привить вам основное качество - быть единым воинским коллективом. Я хочу пожелать вам настоящей военной удачи. Всем стоять в строю защитников Отчизны и всем вернуться домой с Победой. Спасибо вам, что вы есть у нашей страны"., - обратился он к мобилизованным военнослужащим

В ходе занятий на полигонах Южного военного округа мобилизованные военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7.

Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП.

В ходе занятий пристальное внимание будет уделено особенностям перемещения личного состава на поле боя.

Теги: мобилизация, полигон, учебный центр



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