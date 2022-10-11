11 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

G7 и НАТО собираются на срочное совещание по Украине

Сегодня пройдет экстренное заседание G7, где будут обсуждать вчерашний ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. А завтра в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.

Накануне от ряда лидеров западных стран последовало очередное осуждение действий России, а президент США Джо Байден пообещал передать Киеву системы ПВО и поддерживать режим до конца. Зеленский ждет жесткой реакции западных стран.

Украинские телеграм-каналы пишут, что западные страны не будут спешить делиться с Украиной, а предоставят ровно столько систем ПВО, чтобы поддерживать ее сопротивление ценной собственной разрухи.

Как отмечает итальянская La Repubblica, США не будут спешить увеличивать военную помощь Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

Интересно, что большинство западных СМИ связывают ракетный удар с атакой на Крымский мост, что пишут даже в заголовках крупнейшие американские издания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это "бредом". Киев будто бы был непричастен к теракту на Крымском мосту.

Теги: Украина, НАТО, G7



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