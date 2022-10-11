В Киеве введены почасовые отключения электричества

В Киеве введены почасовые отключения электроэнергии по районам. Отключения составят не более четырех часов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара повреждения разной степени получили пять объектов критической инфраструктуры и ЖКХ.

В целом на территории Украины обесточенными остаются более 300 населенных пунктов в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Сумской и Тернопольской областях, сообщает ГСЧС страны.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ракетный удар по целям в городах Украины был нанесен в ответ на действия Киева и, в частности, на взрыв на Крымском мосту.

"По предложению министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил президент на заседании Совбеза РФ.