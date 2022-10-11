Взрывы слышны в Одесской области и в Виннице, - СМИ

СМИ сообщают о взрывах в Одесской области и в Виннице. Подробности пока не приводятся.

Кроме того, взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, с 6 утра были слышны как минимум 16 взрывов. "Воздушная тревога заработала после третьего из них", — написал Рогов в телеграм-канале. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством.

По последним данным, вся территория Украины - в зоне воздушной тревоги.