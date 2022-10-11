11 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В МИД РФ предупредили о контрмерах из-за помощи НАТО Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры.

"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", - сказал РИА Новости Рябков.

По словам Рябкова, в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".

"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО – не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", - сказал Рябков.

Теги: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, Россия, Украина, НАТО



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