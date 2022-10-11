11 Октября 2022
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Депутат Госдумы от Крыма призвал военных "взять власть" на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет полагает, что украинским военным следует свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки ради сохранения страны.

"Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, приход к власти в стране здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну.

"Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить", - сказал Шеремет.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, военные



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