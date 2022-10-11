Правительство конкретизировало, какие IT-компании получат бронь и льготы

Опубликован приказ Минцифры "О перечне видов деятельности в области информационных технологий".

Документ определяет перечень видов деятельности компаний, которые могут претендовать на попадание в реестр аккредитованных IT-компаний. Регулятор выделил в приказе 36 видов деятельности в области IT, а также ввел ограничение по минимальной доле выручки от IT-деятельности в 30%, при меньшем показателе компания не попадет в реестр. В перечень попали проектирование, модификация и интеграция программного обеспечения (ПО) и баз данных, производство радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования, развитие интернета вещей и искусственного интеллекта, разработка игр, включая "продажи внутриигровых предметов компьютерных игр и видеоигр, в том числе деятельность по созданию виртуальных миров и пространства", 2D и 3D-анимирование и создание электронных симуляторов.

В список предприятий, которые смогут претендовать на попадание в реестр, вошли разработчики приложений и сервисов по аренде автомобилей, заказу такси, каршеринга и доставки еды, а также предприятия, оказывающие услуги и "предоставление прав использования объектами авторского и смежных прав, связанных с фонограммами" — то есть музыкальные стриминговые сервисы, сообщает "Коммерсант".

Включение организации в реестр дает право претендовать на ряд льгот, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. ФНС до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки компаний. Им также доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

При этом аккредитации недостаточно: сотрудник должен иметь профильное высшее образование из специального перечня.