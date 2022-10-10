Белоруссия не собирается ни с кем воевать, - Минобороны

В Минобороны Белоруссии заявили о том, что страна не собирается ни с кем воевать.

"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет", - цитирует пресс-служба министерства его главу Виктора Хренина.

Планы Белоруссии касаются обороны в том случае, если на страну нападут.

"Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже. Для белорусов хочу сказать словами Главнокомандующего: "ситуация сегодня не настолько обострена, чтобы паниковать. Каждый сегодня на своем месте должен спокойно заниматься своим делом. Вооруженные Силы Республики Беларусь сделают все, чтобы обеспечить безопасность"", - подытожил Хренин.