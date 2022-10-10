СК возбудит дело из-за объявления СБУ в розыск Дмитрия Медведева

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины (СБК) зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева

СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск, такая информация следует из базы данных МВД Украины. Сообщается, что СБУ обвиняет его по части 2 статьи 110 УК Украины, сообщает СКР.

Очевидно, отмечают в СКР, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения.