Бывший полицейский из Екатеринбурга получил срок за вымогательство и взяточничество у задержанного

Верх-Исетский районный суд дал 7 лет исправительной колонии строгого режима бывшему замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу Дмитрию Ковалеву. Правоохранитель вымогал и впоследствии получил у задержанного взятку за сохранение в тайне некоторых моментов из его преступного прошлого.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, 4 мая прошлого года осужденный вместе с другими полицейскими задержали мужчину, хранящего наркотики. На его электронных носителях содержалась информация, а также фото и видео, составляющие личную тайну хозяина, но которая могла быть проверена в ходе расследования. Тогда Ковалев указал задержанному на якобы преступный характер информации на телефоне и пригрозил регистрацией рапорта об обнаружении признаков преступления. Однако правоохранитель мог этого и не делать, если ему через посредника передадут взятку в размере 1 млн рублей, на что задержанный вынуждено согласился.

Посредником выступил некий Дмитрий Кожевятов, который за свои услуги должен был получить 250 тыс. рублей. Однако гражданин в дальнейшем все рассказал правоохранительным органам.

В июне прошлого года деньги были переданы Кожевятову, а далее и Ковалеву. Для этого посредник повестил пакет в подлокотник между передними пассажирскими сидениями автомобиля. Участники преступления были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В то время, как Ковалеву дали 7 лет, уголовное дело в отношении Кожевятова было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Приговор не вступил в законную силу.