В Челябинской области из воинских частей вернули 20 мобилизованных жителей

В Челябинской области 20 жителей, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули из воинских частей, еще у десяти были аннулированы повестки. Об этом сообщила уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

Она рассказала, что к ней поступило 971 обращение от мобилизованных и их родственников. 39% обращений касались вопросов отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья, 13% - отсрочки от мобилизации в связи с наличием у мобилизованного малолетних детей, 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях.