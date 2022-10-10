В единственной уцелевшей ветке "Северного потока-2" оператор понизил давление

В единственной уцелевшей в результате диверсии ветке газопровода системы "Северный поток" – нитке "В" "Северного потока-2" – снижено давление до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщил оператор газопровода Nord Stream 2 AG.

Менять параметры газопровода компания будет в зависимости от результатов обследования газопровода и консультаций с вовлеченными госорганами.

"Газпром" еще 3 октября сообщил, что работает над снижением давления в уцелевшей ветке. Для этого откачивается имеющийся в трубе газ. Если и в этой ветке найдут утечки, то ущерб с низким давлением будет минимален, а специалисты смогут безопасно обследовать трубу.

О взрывах на трубопроводе стало известно 26 сентября. Были повреждены две ветки действующего газопровода "Северный поток" и одна ветка построенного, но так и не запущенного в эксплуатацию "Северного потока-2". Пока неизвестно, подлежат ли восстановлению взорвавшиеся трубы. Власти стран, в водах которых произошли утечки, считают произошедшее саботажем и диверсией, в России власти называли взрывы терактами.