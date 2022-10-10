Кравцову направлен запрос, на каком основании родителям запрещен доступ в школы

Многие родители выражают удивление и возмущение тем фактом, что при входе в школы они видят объявления, что доступ им запрещен. Иногда ссылаются на меры безопасности. Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прояснить ситуацию.

Отмечается, что ни один законодательный акт, включая санитарные нормы и правила, не содержит запрета на допуск родителей в образовательные организации. Кроме того, права родителей на общение с детьми фактически ограничены во внесудебном порядке. При этом в обоснование своих действий руководители школ ссылаются на некие указания Министерства просвещения РФ.

Баранец просит разъяснить, является ли вывешивание объявлений о запрете родителям входа в школу прямым указанием Министерства и законны ли такие запреты.

"Верный ответ мы знаем и сами. А вот официальный ответ министерства нам нужен для того, чтобы родители по всей стране могли самостоятельно указать образовательным учреждениям на нарушения прав с их стороны. Мы составим инструкцию с заявлением о немедленном снятии подобных объявлений, вводящих многих родителей в заблуждение", - комментирует уполномоченный.

Напомним, запрет на вход в школу ранее практиковался под предлогом коронавируса.

Интересно, что вопрос запрета родителям на проход в школу ранее уже квалифицировался как незаконный. В частности, прокуратура Мурманской области заявляла, что в законодательстве нет нормы, которая давала бы родителям право на беспрепятственный проход в образовательное учреждение, но нет и запрета на посещение. Образовательное учреждение не вправе запрещать родителям или иным законным представителям входить в школу , но в целях обеспечения безопасности детей оно вправе установить определенные ограничения.

Если запрет родителям обосновывается соображениями безопасности, то получается типично ювенальный догмат, что угрозу детям представляют родители. Ответ министерства будет иметь важное значение.