"Я в Тель-Авиве": Собчак прокомментировала слухи об отъезде в Стамбул в компании Нарусовой

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию, распространяемую в Telegram-каналах, о том, что она, якобы, вместе со своей мамой, сенатором Людмилой Нарусовой находится во Внуково, чтобы вылететь в Стамбул.

"Какой Стамбул, какое Внуково, при чём тут Нарусова? Пошла сто пятая волна *****вброса", - написала Собчак в канале своей Telegram-сетки "Кровавая барыня".

"Я в командировке в Тель-Авиве, на съёмках, о которых писала до этого. Пытаюсь успеть всё, чтобы 12 [октября] сесть на монтаж в Москве. Ещё и за новостями в Украине слежу", - добавила журналистка.