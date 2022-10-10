Во время визита в Пермь министр Фальков встретился со студентами, пострадавшими во время трагедии в ПГНИУ

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков посетил с официальным визитом Пермь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, вместе с губернатором региона Дмитрием Махониным он посетил Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников познакомил Валерия Фалькова и губернатора Дмитрия Махонина с проектом реконструкции фасадов исторических зданий, в которых размещаются факультеты университета. Проект его реконструкции был разработан и утвержден в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. В настоящее время в этом здании располагаются историко-политологический, философско-социологический и механико-математический факультеты ПГНИУ. Валерий Фальков поддержал планы руководства вуза по обновлению исторических корпусов.

В ходе визита в университет Валерий Фальков встретился со студентами, пострадавшими и героически проявившими себя во время трагических событий 20 сентября 2021 года, и сотрудниками ПГНИУ.

"Сегодня я познакомился с кампусом и вижу, что университет сейчас живет полной жизнью. В том числе в этом году хорошо провели приемную кампанию. В преддверии 300-летия Перми строим планы по дальнейшему обустройству кампуса. Он очень компактный, что является его преимуществом. Хочу из первых уст узнать, прошу вас поделиться своими впечатлениями и мнениями", – сказал Валерий Фальков.

Министр пообщался со студенткой геологического факультета ПГНИУ Натальей Головниной из Частинского округа Пермского края. Глава Минобрнауки РФ познакомился с девушкой в день трагедии – тогда ее мама приехала поддержать дочь. Валерий Фальков подчеркнул, что сейчас очень важно пройти всю необходимую реабилитацию: "Мы с губернатором Дмитрием Махониным всегда поможем".

Глава Прикамья со своей стороны подчеркнул, что в фонде помощи пострадавшим во время трагического происшествия также имеются необходимые средства, в том числе поступавшие от неравнодушных пермяков и жителей других регионов России. В части дальнейшего трудоустройства Натальи Головниной Валерий Фальков предложил заключить целевой договор с компанией. Этот вопрос будет проработан в ближайшее время.

В ходе встречи председатель профкома студентов ПГНИУ Александра Умнова рассказала, какая помощь оказывалась организацией пострадавшим после происшествия.

"В связи с трагическим происшествием нам пришлось очень сильно перестраивать молодежную политику и учебную работу, потому что перед нами стоял большой вызов, в том числе нужно было сделать так, чтобы ребята вновь чувствовали себя в кампусе комфортно и безопасно. Сейчас у нас активно появляются новые пространства для молодежи, акт-объекты, скоро появится площадка для воркаута. Очень важно было "перекрыть" трагическое происшествие новыми событиями, поэтому проводим мероприятия новых форматов, в том числе на площади перед восьмым корпусом – ярмарки, фестивали, пикники", – рассказала Александра.

Валерий Фальков подчеркнул значимость работы, проведенной университетом для преодоления трудностей, связанных с трагедией. Также глава Минобрнауки России акцентировал, что кампус – это большое преимущество Пермского университета, которое надо не только ценить и беречь, но главное – развивать его потенциал.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.