10 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото:ansar.ru

Турция, в отличие от Европы, сможет перезимовать, - Эрдоган

Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил в понедельник во время выступления в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Данные по инфляции бросают вызов всем, включая западным странам. Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут. В Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. Я сказал: "У нас нет такой проблемы"", - цитирует ТАСС Эрдогана.

Напомним, ранее президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти заявил о том, что грядущей зимой запасы газа в европейских хранилищах закончатся раньше, чем большинство европейских лидеров публично заявляют. И, что еще важнее, летом Европе не удастся пополнить запасы в достаточной мере, так что следующая зима вообще может обернуться катастрофой.

Теги: Реджеп Эрдоган, Европа, зима



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