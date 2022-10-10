Турция, в отличие от Европы, сможет перезимовать, - Эрдоган

Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил в понедельник во время выступления в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Данные по инфляции бросают вызов всем, включая западным странам. Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут. В Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. Я сказал: "У нас нет такой проблемы"", - цитирует ТАСС Эрдогана.

Напомним, ранее президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти заявил о том, что грядущей зимой запасы газа в европейских хранилищах закончатся раньше, чем большинство европейских лидеров публично заявляют. И, что еще важнее, летом Европе не удастся пополнить запасы в достаточной мере, так что следующая зима вообще может обернуться катастрофой.