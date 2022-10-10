10 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Челябинске местного жителя подозревают в убийстве женщины. По предварительным данным, мужчина выбросил свою знакомую из окна, а второй женщине прокусил ухо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел утром 8 октября. Из квартиры дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала девушка. На место вызвали вневедомственную охрану Росгвардии. К прибывшим росгвардейцам обратилась 38-летняя гражданка. Она рассказала, что была в гостях вместе с мужем и подругой у их общей знакомой. Во время распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина выбросил подругу в окно, а хозяйке квартиры нанес телесные повреждения и прокусил ухо. Хозяйка квартиры была госпитализирована в больницу, вторая женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Теги: убийство, задержание, уголовное дело,



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