10 Октября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото:Накануне.RU

«Чистой воды» станет больше: Правительство Новосибирской области в три раза увеличило финансирование программ 

Правительством Новосибирской области согласовано увеличение субсидий в 2023 году на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» с 429,8 млн рублей до более чем 1,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Соответствующие решения приняты на заседании правительства региона 10 октября, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, увеличение связано с необходимостью строительства объектов водоснабжения в селе Марусино и поселке Садовый Новосибирского района, а также в городе Куйбышеве и селе Кыштовка.

В 2023 году субсидии увеличиваются на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» с 429,8 млн рублей до 1 млрд 426,5 млн рублей. Кроме того, в 2022 году на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» до 687,7 миллионов рублей с целью реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Садовый Новосибирского района и городе Куйбышев.

кран, вода(2019)|Фото:Накануне.RU

Вместе с этим, данным проектом предлагается перераспределение сэкономленных средств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей р. п. Сузун» и по объектам строительства скважин и станций водоподготовки в селе Шайдурово Сузунского района, строительства скважин и станций водоподготовки в селе Мышланка Сузунского района.

Теги: чистая вода, водоснабжение, субсидии, водоотведение



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