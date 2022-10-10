В Екатеринбурге стартует второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Полиция Екатеринбурга объявляет старт второго этапа Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Первый этап прошел еще в марте текущего года, а проведение второго запланировано на 17-28 октября.

Акция призвана помочь полиции в борьбе с наркотиками. Так, за девять месяцев прошлого года свердловские правоохранители закрыли 16 наркопритонов и изъяли 65,5 кг запрещенного вещества. Горожанам же предлагают принять участие в противодействии и сообщать обо всех известных фактах распространения, покупки или производства наркотической продукции. Екатеринбуржцы также могут рассказать полиции об интернет-ресурсах, надписях на зданиях или известных наркопритонах.

Сообщить информацию можно по телефонам: ГУ МВД России по Свердловской области 358-71-61, УМВД России по Екатеринбургу 112, а также по телефонам горячей линии: 385-73-83; 304-30-89; 295-14-90; 251-29-04.

В рамках акции полицейские также проведут соответствующие беседы с подрастающим поколением. Для этого в местных образовательных учреждениях пройдут профилактические мероприятия.