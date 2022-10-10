G7 соберется на экстренное заседание, на котором выступит Зеленский

Группа G7 (Великобритания, Германия, США, Италия, Канада, Франция и Япония) во вторник, 11 октября, проведет экстренное заседание с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский сообщил, что обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу (председательствующему сейчас в G7), чтобы тот по просьбе украинского лидера собрал заседание "семерки".

Темой обсуждения станут ракетные удары по украинским городам.

По словам Зеленского в телефонном разговоре с Шольцем также поднимались вопросы "усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры".