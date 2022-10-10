Боррель: Дополнительная военная поддержка Украине уже в пути

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель осудил атаки на Киев и пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны ЕС.

"Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", - написал он в Twitter.

Напомним, в понедельник утром сообщалось о взрывах практически по всей Украине. РИА Новости пишет, что ракетные удары обошли стороной только пять областей страны из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.