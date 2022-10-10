Мошенники похитили у пенсионера из Екатеринбурга больше 4 миллионов рублей

81-летний пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников, использующих старую схему "родственник попал в ДТП". Как сообщает пресс-служба городского УМВД, таким образом у пожилого свердловчанина похитили 4,2 млн рублей.

"Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению злоумышленников, похищающих денежные средства у доверчивых пенсионеров", - говорится в сообщении.

При этом на следующий день новой жертвой злоумышленников стала уже 84-летняя пенсионерка, которая отдала "для спасения родственника" 350 тыс. рублей. Правоохранители предупреждают жителей Екатеринбурга об участившихся случаях телефонных мошенничеств.

Напомним, что мошенники стали присылать своим жертвам поддельные рабочие удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Липовые документы также могут прислать и "сотрудники банков".