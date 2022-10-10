В Югре прокуратура взыскала ущерб с мэра

Прокуратура Кондинского района Югры взыскала с мэра сельского поселения Половинка ущерб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее во время проверки надзорным ведомством было установлено, что в нарушение требований бюджетного законодательства администрацией заключены два муниципальных контракта на поставку хоккейного корта c превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств, что послужило препятствием для оплаты за поставленный товар.

"В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате поставленного товара, решением Арбитражного суда округа с муниципального образования. Половинка в пользу юридического лица взыскана задолженность по муниципальным контрактам, а также неустойка. Ущерб бюджету муниципального образования в результате уплаты неустойки составил более 40 тыс рублей", - говорится в сообщении.

В результате по иску прокуратуры, который удовлетворил суд, ущерб оплатил глава поселения.