Наши ракеты бьют по центру Киева, атака идёт по крупнейшим городам бывшей Украины – глава Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что "наши ракеты бьют по центру Киева".

"Кажется, началось. Наши ракеты бьют по центру Киева, атака идёт по крупнейшим городам бывшей Украины. Военные действия переходят на качественно новый уровень. Заправилы киевского режима забились в крысиные щели. Но мы их и там достанем!", - написал не участвующий в военных действиях Константинов в своем Telegram-канале.