Новосибирская область одной из первых в России реализует масштабную программу медицинской реабилитации пациентов

В Новосибирской области выросло количество поликлиник и стационаров, где восстанавливают пациентов с различными патологиями. А медицинские организации получают современное реабилитационное оборудование.

Заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина подчеркнула, что Новосибирская область одна из первых в России приняла собственную программу развития медицинской реабилитации. Программа была утверждена правительством региона. «Сегодня реабилитация по самым разным направлениям, патологиям – приоритетное направление российского здравоохранения. Реабилитация крайне важна, потому что это заключительный этап восстановления пациента, улучшение качества его жизни», – пояснила она.

Задача программы – повысить доступность медицинской реабилитации на всех трех этапах: в условиях стационара, дневного стационара и амбулаторном. В первую очередь за счет увеличения количества медорганизаций, где в рамках ОМС можно получить эту помощь. Сейчас таких учреждений 20, в том числе негосударственные – санатории, частные медцентры. Второе направление – оснащение больниц и поликлиник современным реабилитационным оборудованием. В текущем году такие приборы получают, кроме областного госпиталя, госпиталь ветеранов войн №3 и региональный дом ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, пройти реабилитацию, при наличии полиса ОМС, может любой житель Новосибирской области, которому она необходима. Направление дает врач-терапевт или узкий специалист – невролог, кардиолог, хирург.

В 2020 году, одними из первых, врачи областного госпиталя ветеранов войн разработали программу реабилитации после коронавирусной инфекции. В областном госпитале ветеранов войн – целое отделение медицинской реабилитации. Физиопроцедуры, лечебная физкультура, соляная пещера, гидромассаж, прессотрепия – несколько десятков методик, которые быстро и эффективно помогают восстановить пациентов после сложных операций, инсультов, коронавируса, серьезных травм, в том числе, переломов шейки бедра.

Заместитель начальника госпиталя Наталья Фигуренко пояснила, что в отделении работает мультидсциплинарная бригада: невролог, терапевт, кардиолог, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, массажист, психолог. Кроме круглосуточного стационара, в зависимости от заболевания и состояния, пациенты могут проходить здесь курс реабилитации в дневном стационаре или амбулаторно.

Больных после инсультов учат заново говорить, глотать, управлять конечностями, восстанавливают координацию. Психолог работает над психоэмоциональным состоянием. В год в областном госпитале реабилитацию по всем направлениям проходят около четырех тысяч человек.