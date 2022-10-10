Бестолковщины при мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго, - Путин

Президент России Владимир Путин сегодня провел видеовстречу с губернаторами, избранными (или переизбранными) в сентябре этого года. Он поручил держать под контролем соблюдение законодательства при мобилизации и оказание помощи семьям мобилизованных

"Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, допподдержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют ряды ВС России - должны неукоснительно выполняться", - напомнил глава государства.

"К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго", - подозревает Путин.

По его словам, все надо проанализировать и сделать предложения, как по-современному должна быть организована работа по частичной мобилизации.