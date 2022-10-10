В Сумской области начались проблемы с электроснабжением

Глава администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале сообщил о перебоях с электричеством во всех районах области.

"Во всех районах области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого – проблемы с водоснабжением. В Конотопе – прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые. Тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях", - написал Живицкий.

Ранее стало известно о массовых проблемах с доступом в интернет в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире.