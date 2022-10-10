"Взрывы" в Белгороде – работа взрывотехников Минобороны

"Взрывы" в Белгороде, о которых со ссылкой на очевидцев сообщило агентство Reuters, - это работа взрывотехников Минобороны России, они уничтожают боеприпасы на полигоне, сообщили в оперштабе Белгородской области.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе были слышны "хлопки". Взрывотехниками минобороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне", - сообщили в штабе.

Накануне ФСБ сообщила об увеличении интенсивности обстрелов Белгородской, Курской и Брянской области с территории Украины с начала октября.