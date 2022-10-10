Есть попадания в объекты критической инфраструктуры города – мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких попаданиях в объекты критической инфраструктуры города.

В своем Telegram-канале он также рассказал о пострадавших в результате продолжающегося обстрела столицы Украины. По словам Кличко, все службы на местах работают.

Ранее СМИ со ссылкой на МВД Украины сообщили о восьми погибших и 24 пострадавших в результате ракетных ударов.

Также в объектив камеры наблюдения попал момент удара по велосипедно-пешеходному "мосту Кличко" в Киеве.