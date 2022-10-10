Росстат прекращает публиковать данные о смертности с ковидом

Росстат больше не будет публиковать данные о смертности с коронавирусом. Решение вызвано очевидным снижением числа смертей тех, у кого был диагностирован COVID-19, сообщили в ведомстве. Ковид, как и прочие болезни, будет учитываться только в годичном отчете.

Как писало Накануне.RU, в 2020 году на пневмонии пришлось менее 10% избыточной смертности, а в 2021 году - 7%. Остальные 93% были вызваны иными причинами, причем около 50%, что четко статистически прослеживается, - самой борьбой с ковидом, и прежде всего отсутствием медпомощи.

Хотя в прошлом году на ковид было списано 466 тыс. из 648 тыс. избыточных (к 2019 году) смертей, никакой связи между ростом смертности и заболеваемостью ковидом не было. Даже смертность от ковида зависела от заболеваемости ковидом не более чем на 10-15%. То есть ковидная статистика была абсолютно неадекватной.

Ковид-вакцинация также не привела к снижению смертности, которая резко вернулась к нормальному уровню только в апреле, сразу после отмены карантинных мер, запретов и ограничений. С тех пор смертность не превышает фоновую и даже держится чуть ниже. В сентябре, несмотря на огромный рост заболеваемости ковидом (до 50 тыс. случаев в сутки), общая смертность в России ожидается на обычном уровне. То есть заболеваемость никак на это не повлияла.

При этом в августе сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 8%. Однако и в этих условиях ковид не привел и не приведет к сколько-нибудь заметному росту смертности, что говорит либо о неадекватности понятия коллективного иммунитета, либо о крайне малой опасности ковида, либо о том и другом. Накануне.RU неоднократно писало о том, что цифры коллективного иммунитета ничего не показывают и не обнаруживают никакой связи ни с заболеваемостью ковидом, ни со смертностью.

В августе, по обнародованным на днях данным Росстата, в России умерли 147 тыс. человек. Данных о смертности с ковидом уже нет, так как в них нет смысла: общая смертность не выше средних многолетних значений. Так, в 2015-2019 гг. в августе умирало в среднем 150 тыс. человек. То есть смертность, как и предсказывало Накануне.RU, снова не превысила фоновый уровень и даже оказалась ниже на 2%, а с учетом продолжающегося старения населения снижение к доковидным годам еще больше.

Обращает на себя внимание тот факт, что в июле в России было 179 тыс. случаев ковида, а в августе - 966 тыс., или в пять раз больше. Но смертность от этого не превысила среднюю. Росстат с задержкой, но принял назревшее и оправданное решение перестать публиковать ничего не значащую статистику.