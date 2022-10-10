На Украину пришел Донецк, - Олег Царев

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, комментируя взрывы в различных городах "незалежной", сообщил о том, что "на Украину пришел Донецк".

"На Украину пришел Донецк. Насколько это серьезно, не могу сказать, пока не станет ясно, что военные всерьез взялись выбивать критическую инфраструктуру", - написал Царев в своем Telegram-канале.

По его словам, практика показывает, что "удары по офисам на ситуацию в зоне боевых действий влияния не оказывают никакого". Он отметил, что "разделяет боль всех, кто находится под обстрелами в Донецке, Белгородской области, а также различных городах Украины".