В Челябинске подано 76 заявлений на выплаты на детей мобилизованных

В Челябинске подано 76 заявлений на выплату в размере 20 тысяч рублей на детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"С пятницы начали принимать документы во всех управлениях соцзащиты. 76 заявлений оформлено", - отметил он.

Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Напомним, в Челябинской области приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачивать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель.

Пожилые родители или родители с инвалидностью предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.