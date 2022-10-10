Люди прячутся от обстрелов в киевском метро, оно работает как бомбоубежище

В Киеве после взрывов остановлено движение поездов по красной ветке метро. Все подземные станции будут работать как укрытия, сообщили власти.

В телеграм-каналах публикуют видеокадры из киевского метро, в котором большое количество людей.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей Киева по возможности не выезжать в город, а жителей пригородов не направляться в столицу.

Сегодня с утра взрывы происходят в Киеве, а также в других крупных городах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.