10 Октября 2022
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Происшествия Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Люди прячутся от обстрелов в киевском метро, оно работает как бомбоубежище

В Киеве после взрывов остановлено движение поездов по красной ветке метро. Все подземные станции будут работать как укрытия, сообщили власти.

В телеграм-каналах публикуют видеокадры из киевского метро, в котором большое количество людей.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей Киева по возможности не выезжать в город, а жителей пригородов не направляться в столицу.

Сегодня с утра взрывы происходят в Киеве, а также в других крупных городах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Теги: киев, обстрелы, метро



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