10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Экономика Приморский край
Фото: Петр Корко, правительство Приморского края

В Приморье после мобилизации появилось 2,5 тысячи рабочих мест

В Приморском крае после начала мобилизации появилось 2,5 тыс. рабочих мест. Из них на большую часть вакансий уже найдены новые работники.

"Центр занятости населения ведет мониторинг рабочих мест, высвобожденных в результате проведения частичной мобилизации. По данным мониторинга на 26 сентября, количество высвобожденных мест по краю составляет 2 тыс. 586, из них сейчас 469 нуждаются в рабочей силе. В остальных случаях предприятия уже нашли или находят себе временных работников", - сообщили ТАСС в Приморском центре занятости населения.

В основном, мобилизация коснулась обрабатывающего производства, ЖКХ, транспорта и хранения, растениеводства и животноводства, добычи полезных ископаемых. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства (26,3%). В обрабатывающих производствах этот показатель составляет 14,2%. Наиболее востребованные профессии на рынке труда – бетонщик, арматурщик, плотник, водитель автомобиля, каменщик, повар, обработчик рыбы, штукатур, маляр, подсобный рабочий.

Теги: Приморский край, мобилизация, рабочие места



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