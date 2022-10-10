Водителю автобуса из Екатеринбурга угрожали пистолетом, требуя остановиться посреди дороги

Вчера днем пассажиры автобуса №070 оказались свидетелями того, как пьяный мужчина стал угрожать водителю пистолетом, требуя выпустить его посреди оживленной дороги.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидца произошедшего, мужчина сначала просто потребовал остановиться, однако когда ему отказали, решил предоставить более весомый аргумент в виде пистолета. Было ли оружие настоящим - неизвестно.

"Водитель отказался высаживать пассажира не на остановке, на что имел полное право. Почему такие неадекватные люди ходят с оружием? Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. Вышел на остановке "поселок Светлореченский". Прошу обратить внимание полиции на этот инцидент. В этот раз никто не пострадал, но может пострадать в следующий", - пишет очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что заявлений по данному факту не поступало. Там также добавили, что водителю автобуса необходимо обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102(02).

Напомним, что в сентябре пассажиры маршрутки №014 в Екатеринбурге также смогли стать свидетелями и невольными жертвами особо буйного мужчины, который из-за нежелания оплачивать проезд решил выйти из транспорта, использовав при этом перцовый баллончик.