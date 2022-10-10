Во Франции забастовки на НПЗ

Во Франции набирают силу "нефтяные забастовки", которые продолжаются по мере того, как увеличиваются очереди на автозаправочных станциях. Об этом пишет британская The Guardian.

За последние две недели общий объем производства нефтеперерабатывающих заводов в стране сократился более чем на 60%. Забастовки идут на предприятиях TotalEnergies и ExxonMobil с требованием повысить зарплату. Это только усугубляет энергетический кризис в стране.

Работники французской энергетической группы TotalEnergies добиваются немедленного повышения заработной платы на 10% после того, как резкий рост цен на энергоносители привел к огромной прибыли, которая позволила компании выплатить дивиденды на сумму около 8 млрд евро и дополнительные специальные дивиденды инвесторам.

Первоначально переговоры о заработной плате планировалось начать в середине ноября. Но рабочие требуют немедленного их проведения. Накануне TotalEnergies согласилась, но при условии прекращения забастовок.

Сейчас во Франции большой дефицит топлива на заправках. Автомобили вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить зарплаты работников.

В сентябре власти Франции ввели скидку на бензин, но эти меры анонсированы только до 1 ноября. Поэтому дефицит горючего сопровождается ажиотажным спросом, пока оно снова не подорожало. Правительство Франции было вынуждено "распечатать" стратегические запасы топлива.

Ранее сообщалось, что французы начали массово скупать термобелье и шерсть для вязки теплых вещей после того, как правительство объявило о мерах по экономии энергии в зимнее время года. С этим даже связывают появление президента Эммануэля Макрона в свитере, который таким образом показывает людям, что им надо утепляться на зиму.