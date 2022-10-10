Глава медфракции помог с транспортировкой и лечением екатеринбуржца, пострадавшего в Бурятии

Глава медфракции и депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с транспортировкой и дальнейшим лечением местного жителя Сергея, получившего серьезную травму в Бурятии. Там мужчина оказался из-за командировки, во время которой неудачно нырнул и получил травму позвоночника, из-за чего оказался полностью парализован.

К Вихареву обратилась супруга Сергея - Елена. Она рассказала, что мужу сделали несколько операций в Улан-Удэ. Изначально планировалось перевезти мужчину домой на авиатранспорте, однако из-за скачков давления в реанимации, врачи не решились на столь рискованную транспортировку.

"В другой регион уехала ухаживать за больным его мама, а дома ждали жена и трое маленьких детей. Елена попросила помощи в организации перевозки мужа в Екатеринбург. Посоветовал ей узнать о возможности проезда по железной дороге. Женщине удалось согласовать с Министерством здравоохранения области дежурную бригаду, которую предоставят для сопровождения лежачего больного", - написал в своих соцсетях депутат.

Уже через неделю сопровождающие прибыли к Сергею, после чего вместе с ним отправились на поезде в Екатеринбург. Все расходы на билеты оплатил Вихарев, а в рамках медицинской фракции депутату удалось договориться и об обследовании и лечении мужчины в госпитале для ветеранов войн. В скором времени Сергей вернется домой к родным.