В Забайкалье депутаты отправят зарплату за день в помощь мобилизованным

Депутаты заксобрания Забайкалья направят свою однодневную зарплату на целевую поддержку мобилизованных земляков. Решение сегодня единогласно было принято в ходе оперативного планерного совещания с депутатами, работающими в Заксобрании на профессиональной основе.

"Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке, которая традиционно проходит по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих в заксобрании на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное", - цитирует пресс-служба заксобрания его спикера Юрия Кона.

Первому заместителю главы парламента Дмитрию Тюрюханову дано поручение сегодня в течение дня связаться с остальными депутатами и предложить им также принять участие в сборе средств для целевой поддержки мобилизованных забайкальцев.