В Челябинской области экстремиста осудили за призывы к насильственным действиям в отношении полицейских и чиновников

В Челябинской области местного жителя приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, незаконное хранение наркотических средств и незаконное хранение боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Сторонник АУЕ* (*экстремистское движение, запрещено в России решением Верховного суда) был задержан за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур, а также к изменению основ конституционного строя Российской Федерации, которые он разместил в личном аккаунте одной из социальных сетей.

В ходе обысков у него было изъято около 80 г марихуаны и 10 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия. По решению суда обвиняемому запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на 2 года.