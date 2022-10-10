10 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области экстремиста осудили за призывы к насильственным действиям в отношении полицейских и чиновников

В Челябинской области местного жителя приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, незаконное хранение наркотических средств и незаконное хранение боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Сторонник АУЕ* (*экстремистское движение, запрещено в России решением Верховного суда) был задержан за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур, а также к изменению основ конституционного строя Российской Федерации, которые он разместил в личном аккаунте одной из социальных сетей.

В ходе обысков у него было изъято около 80 г марихуаны и 10 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия. По решению суда обвиняемому запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на 2 года.

Теги: экстремист, суд, приговор,



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